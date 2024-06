Wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego. Do godz. 6 odnotowano kilkanaście wykroczeń

Tegoroczne wybory są szczególne dla Polaków, bo odbywają się już po raz piąty. Wybieramy 53 przedstawicieli, którzy zasiądą w Brukseli. Głosowanie potrwa do godziny 21:00.

Głosować będziemy w 31 830 Obwodowych Komisjach Wyborczych: 29 735 stałych, 1789 odrębnych, 299 za granicą i 7 na statkach. Uprawnionych do głosowania jest blisko 29 milionów Polaków. 4237 osób głosować będzie korespondencyjnie, a 13 079 poprzez pełnomocnika.

W Obwodowych Komisjach Wyborczych pracować będzie 263 720 osób, a w Okręgowych Komisjach Wyborczych (jest ich 13) 296.

W wyborach startuje 1019 kandydatów zgłoszonych przez 40 komitetów wyborczych, w tym przez 27 komitetów partii politycznych, 4 komitetów koalicyjnych partii oraz 9 komitetów wyborczych wyborców. Na listach kandydatów mężczyźni stanowią 53 proc., a kobiety 47 proc.

Najwięcej kandydatów, aż 101 znalazło się na listach komitetów w okręgu nr 5, obejmującym część województwa mazowieckiego, najmniej – 68 w okręgu nt 13 (województwo lubuskie i zachodniopomorskie)

Najstarszy kandydat liczy 88 lat i startuje w okręgu nr 1 (woj. pomorskie), najmłodszy ma 21 lat i o mandat ubiega się w okręgu nr 2 (województwo kujawsko-pomorskie). Średnia wieku kandydatów wynosi 48 lat.

Liczba mandatów, które zdobędą kandydaci w poszczegółnych okręgach zależy od frekwencji.



>>>Eurowybory 2024. Dlaczego frekwencja jest tak ważna?<<<

- Im większa frekwencja w danym regionie, tym większa szansa na większą liczbę reprezentantów – zaznacza dr Anna Szwed-Walczak z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, z Katedry Komunikacji Politycznej. To jedyne wybory, w których do poszczególnych regionów nie jest przypisana liczba mandatów.

Przed pięcioma laty, w 2019 roku, frekwencja w Polsce były najwyższa w historii wyborów do Europarlamentu i wyniosła 45,68%.

Wcześniejsze głosowania nie cieszyły się aż tak dużym zainteresowaniem. W 2004 roku do urn poszło 20,87 proc. (20,66 proc. w naszym regionie) uprawnionych do głosowania, w 2009 roku 24.53 proc. (22,04 proc), a w 2014 roku 23.83 proc. (23.49).