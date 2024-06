Odpowiedzi na te pytania udziela dr Anna Szwed-Walczak z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, z Katedry Komunikacji Politycznej w rozmowie z Krzysztofem Kotem z dziennika Wschodniego.

Znaczenie frekwencji wyborczej

-Im większa frekwencja w danym regionie, tym większa szansa na większą liczbę reprezentantów – zaznacza dr Szwed-Walczak. To jedyne wybory, w których do poszczególnych regionów nie jest przypisana liczba mandatów. Ich ilość będzie zależała od frekwencji. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.