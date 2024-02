Zalane pola, drogi, posesje i budynki na Mazowszu. U nas na Bugu przekroczone stany ostrzegawcze, a w Malowej Górze na Krznie stan alarmowy

- Sytuacja jest bardzo trudna. Dla mieszkańców stresujące jest to, że trwa to już bardzo długo, bo prawie trzy tygodnie. A szczególnie dokuczliwe okazały się ostatnie dni mówi w rozmowie w reporterką Uwaga! TVN Krzysztof Jezierski, wójt gminy Zabrodzie. – W centrum miejscowości zgromadzony jest piasek i worki. I jak ktoś zgłosi potrzebę to jest to dostarczane i budynki są umacniane – dodaje Jeziórski.