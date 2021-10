Zastrzelił z łuku pięć osób i ranił dwie. Norweska policja zatrzymała zamachowca

Kim był doktor Janusz Peter? Muzeum upamiętni "legendę" Tomaszowa Lubelskiego

Trwają przygotowania do uczczenia 130. rocznicy urodzin Janusza Wincentego Petera. Lekarza i regionalisty, którego postać zna całe miasto i okolica. – Czasami się zastanawiamy jak to możliwe, że na to wszystko znajdował czas – mówi kuratorka wystawy poświęconej Peterowi.