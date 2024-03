Życie jak w Matrixie, czyli początki koronawirusa w Polsce

– Wprowadzamy nowe zasady dotyczące kwarantanny i podwyższamy kary za jej złamanie, zawieszamy również zajęcia edukacyjne do 10 kwietnia 2020 r. Jednocześnie dziewiętnaście szpitali przekształcamy w szpitale zakaźne. Od 20 marca 2020 r. do odwołania, w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia. Działamy profilaktycznie, aby ograniczyć rozszerzanie się koronawirusa – mówił 4 lata temu na konferencji prasowej ówczesny premier RP Mateusz Morawiecki.

Oznaczało to wprowadzenie obostrzeń i przewróciło życie milionów Polaków do góry nogami. Przestraszeni ludzie tłumnie ruszyli do sklepów wykupywać papier toaletowy i makaron, półki w marketach świeciły pustkami. Seniorzy mieli wyznaczone godziny na robienie zakupów, a i tak chodzili cały dzień, a inni nie mogli w tym czasie wejść i kupić podstawowych produktów. Określona liczba osób w sklepie i kilometrowe kolejki na zewnątrz, maseczki, rękawiczki i hektolitry płynu do dezynfekcji. Uczniowie przeszli na naukę zdalną, która bardziej przypominała seanse spirytystyczne niż naukę, nie można było wyjść z domu, a nawet wchodzić do lasów. Lekarze leczyli przez telefon, sprawy w urzędzie załatwiane były przez internet. Zamknięte hotele, salony fryzjerskie, kościoły, upadające biznesy, szpitale jednoimienne, zajmujące się tylko koronawirusem. Świąteczne spotkanie z rodziną przez telefon. To wszystko jeszcze 5 lat temu wydawało się nierealne, a my to przeżyliśmy.

Miesiąc później powoli zaczęto znosić obostrzenia. Więcej osób mogło przebywać w sklepie, otwarto galerie i młodzież mogła poruszać się po przestrzeni publicznej bez dorosłego opiekuna. Ale obostrzenia trwały dalej. Maseczki, płyny do dezynfekcji restauracje działające tylko na wynos. Pod koniec roku 2020 weszły szczepienia na covid, powoli wszystko wracało do „normalności”.

I tak do 16 maja 2022 gdy „stan epidemii” przemianowano na „stan zagrożenia epidemicznego”.

Dane pokazują, że od 4 marca 2020 roku wykryto 6 661 479 zakażeń covid-19, z powodu wirusa zmarło 120 593 osób.

Przygotowana galeria przedstawia pierwsze dni po wprowadzeniu stanu epidemicznego w Polsce. Cofnijmy się w czasie o te 4 lata.