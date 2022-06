Kraśnik się wyludnia, więcej jest kobiet niż mężczyzn. Raport o stanie miasta

Informacje o mieszkańcach, ale także m.in. o gospodarce, zieleni, ładzie przestrzennym, komunikacji miejskiej czy finansach miasta możemy znaleźć w opublikowanym przez Urząd Miasta Kraśnik „Raporcie o stanie miasta Kraśnik za rok 2021”, który co roku zobowiązane są opublikować wszystkie gminy w Polsce.

„Obecna kadencja w polskich samorządach ma wyjątkowy charakter” – napisał na wstępie dokumentu burmistrz Wojciech Wilk. „Dla stanu finansów publicznych, a co za tym idzie na możliwość realizacji planów i programów długoterminowych, kluczowe znaczenie ma pandemia COVID-19. W zasadzie wciąż ma, bowiem jej skutki całe polskie społeczeństwo, w tym także jednostki samorządu terytorialnego, odczuwają do dziś i mogą odczuwać przez kolejne lata”. Zaś w dalszej części przyznaje: „Rosnące koszty energii, materiałów budowlanych i usług oraz problemy na rynku pracy miały znaczący wpływ na budżet miasta w latach 2020-2021 oraz na harmonogram realizacji części miejskich inwestycji”.

Według opublikowanych w Raporcie danych, w Kraśniku jest zameldowanych 32 206 mieszkańców („z czego na pobyt stały – 31 861 osób, na pobyt czasowy – 345 osób”). „Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest nieznacznie wyższy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz wyższy od średniego wieku mieszkańców całej Polski” – podliczają autorzy Raportu.

Najwięcej kraśniczan mieszka przy * al. Niepodległości (2 786) * Z. Krasińskiego (1 904) * Urzędowskiej (1 735) * Koszarowej (1 375) * Piaskowej (1 067) * Lubelskiej (1 017) * Ks. Jerzego Popiełuszki (1 003).

W mieście żyje więcej kobiet (17 062) niż mężczyzn (14 799). Niestety: jest ich coraz mniej. „Niepokojący jest spadek liczby kobiet w wieku 15-49 lat z 10 573 w 1998 r. do 7 715 w 2018 r. – zmniejszenie o 27,03 proc. Przy spadku dzietności z 1,27 w 2009 r. do 1,07 w 2020 r. widoczny jest obraz trudności, przed jakimi staje samorząd Kraśnika w celu zahamowania lub odwrócenia negatywnych procesów demograficznych.” – czytamy w dokumencie.

W 2021 r. w mieście urodziło się 302 dzieci – 146 dziewczynek i 156 chłopców (dane Urzędu Stanu Cywilnego). „Oznacza to, że względem 2020 r. urodziło się więcej o 15 dzieci, a względem 2019 r. więcej o 29 dzieci – czytamy w Raporcie. „USC w 2021 r. wydał 900 aktów zgonu, to jest o 59 aktów zgonu więcej niż 2020 r. Z kolei różnica między rokiem 2021 a 2018 wyniosła, aż 534 (366 akty zgonu w roku 2018)”.

W mieście działa 7 prowadzonych przez samorząd przedszkoli („853 dzieci w 36 oddziałach – wzrost w stosunku do 2020 r. o 15 dzieci, do 2019 r. o 10, a do 2018 r. o 22”) a także 6 szkół podstawowych („2 333 uczniów w 114 oddziałach – spadek w stosunku do 2020 r. o 30 uczniów, do 2019 r. o 9, a do 2018 r. o 48), w których pracuje 406 nauczycieli.

Na oświatę i wychowanie idzie najwięcej pieniędzy (w 2021 r. – 47 609 446 zł). „Subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa jest niewystarczająca więc miasto do oświaty musi dokładać ( w 2021 r. „otrzymana subwencja w kwocie 23 270 809 zł pokryła 46,16 proc. wydatków na edukację”).

Z informacji zamieszczonych w Raporcie wynika, że w ub. roku średni koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł – 13 361,32 zł ( z czego blisko 6 tys. zł pochodziło z budżetu miasta).

W 2021 r. z terenu Kraśnika zostało zebranych blisko 10 tys. ton odpadów komunalnych. „Co oznacza, że na statystycznego mieszkańca przypadło ich 395 kg (na 32 206 zameldowanych mieszkańców, odbiór odpadów deklaruje 25 299 osób). Jest to wartość z roku na rok rosnąca i dużo wyższa od średniej ilości wytworzonych odpadów w województwie lubelskim, która wynosiła 234 kg.” – przyznają autorzy dokumentu. Jest też spory problem z prawidłową segregacją śmieci.

W mieście funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (gdzie przywozi się np. opony czy stare meble). Jak czytamy w raporcie „PSZOKi w 2021 r. odwiedziło kilkukrotnie więcej mieszkańców Kraśnika niż w latach poprzednich, co przełożyło się na 350 proc. wzrost ilości dostarczanych do tych punktów odpadów, w porównaniu do 2020 r. i wzrost o ponad 430 proc. w stosunku do 2019 r.”