Mieszkańcy Kraśnika mogą głosować nawet w busie. Lista projektów

Głosowanie rozpoczyna się dzisiaj i potrwa przez tydzień. Mieszkańcy miasta mają do wyboru w sumie 16 projektów – od jednego do czterech w poszczególnych dzielnicach miasta. Każdy głosujący może wybrać maksymalnie 3 projekty poprzez postawienie znaku „X” przy nazwie projektu na karcie do głosowania lub wybrać 3 projekty w systemie elektronicznym.

W tym roku, w lokalach wyborczych w poszczególnych dzielnicach będzie można głosować od poniedziałku do piątku (11-15 października) i w poniedziałek (18 października) w godz. 12-16. Można zagłosować także poprzez stronę internetową www.krasnik.budzet-obywatelski.org. Tegoroczną nowością jest też mobilny punkt głosowania, czyli specjalnie oznakowany bus.

Dla przykładu, w poniedziałek bus stanie w pobliżu galerii (Rossman/CCC/Smyk) przy al. Niepodległości, godz. 13-16 a we wtorek przy targu na ul. Oboźnej, godz. 8-11. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Kraśnik.

Projekty BO Kraśnika na 2022 r. na które można głosować:

Dzielnica I: • Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego, • Zagospodarowanie skweru w Szkole Podstawowej nr 5 (ul. Ks. Popiełuszki 1), • Wyposażenie Klubu Tańca Towarzyskiego „Fantan” w stroje taneczne reprezentacyjne;

Dzielnica II: • Amazing Wunderbar - pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 6, • Bezpieczne przejście - budowa solarnej sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kraśniku, • Zdrowy Przedszkolak - zakup lamp bakteriobójczych do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kraśniku;

Dzielnica III: • Zakup używanego autobusu miejskiego dla potrzeb MPK;

Dzielnica IV: • Akcja - NIE dla RAKA w Straży!, • Bezpieczny wjazd do Szkoły Podstawowej nr 3, • Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Piaski, • Rozbudowa zatok parkingowych przy ul. Piaskowej;

Dzielnica V: • ”W zdrowym ciele zdrowy duch” - sala do gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej w Zespole Placówek Oświatowych nr 2, • Przebudowa altany śmietnikowej u zbiegu ulic Dworaka i Ułańskiej;

Dzielnica VI: • Doposażenie obiektu oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla zawodników LKS Tęcza Kraśnik;

Dzielnica VII - • Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola Miejskiego nr 6, •Szkolny kącik relaksu w Szkole Podstawowej nr 4.