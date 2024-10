Na Obwodowej znikną dziury. Tanio nie będzie

Ulica Obwodowa była przez wiele lat drogą powiatową. Jednak w styczniu 2023 r. powiat kraśnicki przekazał ją miastu. Niestety, nawierzchnia była w fatalnym stanie, a nowy zarządca stanął przed koniecznością szybkiego przeprowadzenia gruntownego remontu. Na odcinku blisko 2 km tę drogę trzeba praktycznie zbudować od nowa. Krzysztof Staruch, burmistrz Kraśnika, 23 października podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, firmą WOD-BUD.

O ulicy Obwodowej zrobiło się głośno rok temu, gdy przedsiębiorcy postanowili interweniować w kraśnickim magistracie. Sprawa stała się najpierw przedmiotem obrad komisji skarg i wniosków Rady Miasta, a następnie rozmów z burmistrzem i pozostałymi radnymi.

Petycja lokalnych biznesmenów odniosła skutek, jednak ze względu na skalę nakładów finansowych, trzeba było zaplanować takie środki w budżecie z myślą o latach 2025–2026.

Pierwszy przetarg został ogłoszony 24 czerwca br. Wszystkie złożone wówczas oferty przekraczały możliwości finansowe miasta. Drugie postępowanie przetargowe ogłoszono 19 lipca. Wzięły w nim udział 4 firmy. Tym razem udało się wyłonić zwycięzcę. Została nim kraśnicka firma WOD-BUD.

– W ramach projektu o nazwie „Modernizacja Osiedla Kolejowego”, wykonane zostaną dwa zadania, czyli modernizacja ul. Obwodowej i modernizacja zajezdni PKP przy ul. Kolejowej – mówi burmistrz Krzysztof Staruch.

Jeśli chodzi o pierwsze z nich, to zostanie przeprowadzona modernizacja na odcinku o długości ok. 2,0 km od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Kolejową. Planowane zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, czyli położeniu nawierzchni asfaltowej, budowie poboczy oraz odwodnienia drogi.

Drugie zadanie to wykonanie drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem.

Termin realizacji obu zadań to 24 miesiące. Tak długi okres wynika z tego, że konieczne jest teraz wykonanie całej dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. „Modernizacja Osiedla Kolejowego” zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.