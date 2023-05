Nieczystości w Kraśniku. Niektórzy mieszkańcy będą płacić trzy raz mniej

Projekt realizuje Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Całkowity koszt wyniesie ponad 41,5 mln złotych, z czego unijne dofinansowanie to 20,3 mln zł. To obecnie największa inwestycja w infrastrukturę na terenie Kraśnika. Obejmuje ona budowę sieci kanalizacyjnej w sześciu rejonach miasta: Budzyń, Piaski/Zarzecze II, Bojanówka, Ośrodek, Stacja Kolejowa, Zarzecze I.

– Otrzymujemy wiele pytań od mieszkańców na temat korzyści z przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. A są one bardzo wymierne. Przede wszystkim finansowe, gdyż przeciętna rodzina w naszym mieście zapłaci ponad trzy razy mniej niż za wywóz szamba. Ponadto nieszczelne szamba są zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej pozwala ograniczyć negatywny wpływ ścieków na ekosystem. Chronimy w ten sposób wody gruntowe oraz lokalne rzeki – mówi Ireneusz Ofczarski, prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Dziś w Kraśniku za odbiór 1 metra sześciennego szamba trzeba zapłacić 25 zł. Natomiast po przyłączeniu do sieci mieszkaniec zapłaci za to 6,84 zł.

Co trzeba zrobić, aby podłączyć się do sieci kanalizacyjnej? Procedura jest prosta. Wystarczy złożyć w siedzibie KPWiK dwa wnioski: jeden na wydanie warunków technicznych, drugi – o wykonanie dokumentacji oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej. Warto dodać, że dokumentacja techniczna dotycząca budowy przyłącza kanalizacyjnego jest opracowywana, po złożeniu wniosku, nieodpłatnie przez projektantów z uprawnieniami, zatrudnionymi w KPWiK.