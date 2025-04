Nowe jednostki wojskowe w regionie. MON uzbroi żołnierzy w używany sprzęt

Formowanie 18. Brygady Zmotoryzowanej (18. BZmot) rozpoczęto w 2023 roku. Nieruchomości w Wólce Gościeradowskiej i Poniatowej zostały już przejęte przez MON w trwały zarząd. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem infrastruktury tymczasowej, która ma umożliwić przyjęcie sprzętu wojskowego i żołnierzy.

- Celem jest stworzenie warunków odpowiednich do pełnienia służby wojskowej. Proces ten jest złożony i wymaga synchronizacji z napływem sprzętu oraz stanów osobowych – podkreśla Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON. - Równolegle prowadzone są analizy dotyczące remontu budynków, co ma zmniejszyć zakres rozbudowy tymczasowej. Planowane jest również ukompletowanie brygady sprzętem wycofanym z innych jednostek, do czasu dostaw docelowego wyposażenia - dodał. MON tłumaczy wyposażenie nowych jednostek w używany sprzęt koniecznością zapewnienia gotowości operacyjnej do czasu dostaw nowego wyposażenia.

Docelowo 18. BZmot ma być uzbrojona m.in. w: KTO Rosomak, czołgi M1A1 Abrams, moździerze MS 120 mm RAK, wyrzutnie artylerii rakietowej oraz pojazdy rozpoznawcze. W jednostkach zatrudnieni zostaną także pracownicy cywilni.

Wcześniejsze deklaracje wicewojewody lubelskiego Andrzeja Maja wskazywały, że w Wólce Gościeradowskiej stacjonować będzie ok. 2000 żołnierzy, a kilkaset osób cywilnych znajdzie zatrudnienie. Inwestycja ma znaczenie strategiczne zarówno dla lokalnej gospodarki, jak i bezpieczeństwa Polski.

Pozostaje jednak pytanie o konkretne terminy realizacji. W odpowiedzi MON nie podano szczegółowych dat. Konferencję na ten temat zapowiedział wojewoda lubelski. Ma się odbyć dziś po południu.