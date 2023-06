Ogórek cabrio. Wiemy, kiedy i gdzie będzie się można przejechać zabytkowymi autobusami

W najbliższą sobotę ruszy III Zlot Zabytkowych Autobusów w Kraśnika. Magnesem ma być „ogórek" cabrio, ikoniczny autobus z Londynu routemaster, także z odkrytym, górnym pokładem oraz szereg innych pojazdów. Nie będzie to jednak tylko wystawa statyczna, ale zabytkowe autobusy sprawdzą się w trakcie obsługi tras specjalnie przygotowanych na Dni Kraśnika.

W sobotę, 1 lipca, pięć zabytkowych autobusów zabierze chętnych na koncerty odbywające się w dzielnicy Fabrycznej w ramach Dni Kraśnika.

Jeszcze ciekawiej zapowiada niedziela, 2 lipca.

– Tego dnia zaplanowaliśmy wycieczkę śladem jednej z pierwszych linii autobusowych na terenie naszego powiatu, którą również obsłużą ciekawe zabytkowe pojazdy – mówi Maksym Bratko, dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju, prokurent w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Kraśniku. Trasa wycieczki wiedzie z kraśnickiego dworca PKP przez rynek do Szastarki, na dworzec kolejowy. Następnie autobusy przejadą przez malownicze lasy Janowskie i dotrą do Zaklikowa. Z tego miejsca wykonają symboliczny przejazd trasą obsługiwaną niegdyś przez kraśnicki PKS.

Start wycieczki o godz. 9.45 sprzed dworca PKP. Zakończenie wycieczki o godz. 12.45-13 w Centrum Przesiadkowym Przystanek Kraśnik. Dojazd na wycieczkę z dzielnicy fabrycznej zapewni jeden z zabytkowych autobusów, który o godz. 9.10 wyruszy z ul. Racławickiej w kierunku dworca PKP. Nie ma ryzyka braku miejsc, bo organizator przewiduję do obsługi aż trzy autobusy, a w razie potrzeby podstawi czwarty pojazd.

O godzinie 13 z Centrum Przesiadkowego dwa autobusy cabrio wyjadą w kierunku „fabrycznego”, by zabrać chętnych na zawiedzenie zajezdni MPK, które rozpocznie się o godz. 14. O godzinie 13.35 z ul. Racławickiej ruszy także kurs dla spóźnialskich. Ten kurs obsłuży ikarus zemun IK160P. Zwiedzanie zajezdni MPK zaplanowano od godz. 14 do 15.

O godz. 15.15 z Centrum Przesiadkowego Przystanek Kraśnik ruszy parada autobusów, która w Popkowicach połączy się z paradą zabytkowych samochodów. Połączone parady przejadą przez Kraśnik, by tuż przed 17 dotrzeć na parking przy LKS Tęcza przy ul. Oboźnej, gdzie dołączą do wystawy pojazdów.

W trakcie wystawy, o godz. 17.30, zorganizowana zostanie prezentacja przyszłego elektrycznego MAN. Cztery takie pojazdy wyjadą na ulice Kraśnika w przyszłym roku. Będzie można również wykonać „powrót do przeszłości” i zobaczyć ekspozycję pamiątkowych zdjęć i przedmiotów związanych z historią komunikacji w Kraśniku.

Od godz. 17.30 do 19 dwa autobusy „cabrio” będą dostępne na krótkie przejażdżki dla rodzin z dziećmi. Trasa zajmie ok. 15 min. i wiedzie ulicami: Oboźna–Rynek–Piłsudskiego–Centrum Przesiadkowe. Po zamianie autobusów wróci do miejsca wyjazdu.

O godz. 20 wszyscy chętni uczestnicy udadzą się na koncert „Queen Symfonicznie”, w pobliskim amfiteatrze, w ramach Dni Kraśnika.

Impreza ma także swój aspekt charytatywny.

- W autobusach dostępne będą plakaty z kodami QR zachęcającymi do wsparcia zbiórki na powrót do zdrowia Marka Machaja, z powiatu kraśnickiego. Zachęcamy także do przynoszenia saszetek z karmą dla zwierząt, które zostaną przekazane lokalnemu stowarzyszeniu „Tulimy" – dodaje Maksym Bratko.