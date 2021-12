Pomagamy Markowi! Ma małego synka, ale po udarze nawet nie może go wziąć na ręce

Pan Tomasz po raz kolejny zachęca do tego by pomóc swojemu koledze z dzieciństwa, który jest sparaliżowany po udarze. Marek Machaj pochodzi z Zadworza. Mężczyzna ma 3,5-letniego syna Mikołaja, który urodził się już po tym jak jego tata zachorował.

„Marek nie może go wziąć na ręce, przytulić – udar doprowadził do bardzo poważnego paraliżu. Jedyne, na co pozwala mu ciało, to uśmiech na widok synka. Nic więcej” – czytamy na publicznej grupie „Pomagamy Markowi!” na Facebooku, za pośrednictwem której można licytować przedmioty w ramach organizowanego kiermaszu.

– Obecnie mamy ok. 40 licytacji. Wśród wystawionych przedmiotów są m.in. płyty winylowe z autografem Krzysztofa Cugowskiego, model poloneza z 1985 roku, tzw. „Borewicza” (od nazwiska głównego bohatera serialu telewizyjnego „07 zgłoś się” porucznika Sławomira Borewicza-red.) w skali 1:34, z autografem Bronisława Cieślaka, z którym spotkałem się w 2019 r. – mówi Tomasz Franc, który jest pasjonatem starych aut. – Mamy też prace wykonane przez przedszkolaków z Ostrowa, ale także piłkę z podpisami piłkarzy Stali Kraśnik, którą przekazał burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk. Natomiast od Michała Stawiarskiego z biura posła Kazimierza Chomy otrzymaliśmy pamiątkową ramkę z kartą pocztową, kopertą ze znaczkiem z limitowanej edycji i autografami najlepszych polskich skoczków – Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Macieja Kota.

Cały dochód ze sprzedaży podarowanych na świąteczny kiermasz przedmiotów zostanie przeznaczony na rehabilitację 36-latka. – Dzięki rehabilitacji stan zdrowia Marka się poprawia. Jest naprawdę lepiej niż było. Widać znaczące postępy – cieszy się pan Tomasz. – Marek zaczyna mówić i jeść samodzielnie. Najważniejsze jest to, że wracają mu chęci do życia. To dążenie do powrotu do zdrowia jest chyba najważniejsze.

Kiermasz, który wspiera grupa pasjonatów z Federacji Zmotoryzowanych z Lublina i Classic Club Puławy a także Fundacja Wstawaj Alicja, kończy się 23 grudnia.

Zbiórkę pieniędzy na rzecz pana Marka można wesprzeć także za pośrednictwem Fundacji Siepomaga ("By móc wziąć na ręce swojego synka... – pomagamy Markowi odzyskać sprawność po udarze!").