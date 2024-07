V Parada Klasyków w Kraśniku przyciągnęła tłumy

Piąta parada klasyków przyciągnęła do Kraśnika sympatyków motoryzacji. Podczas wydarzenia został nagrany film fabularny nawiązujący do lat 90, autorstwa Michała Milowicza. Statystami w produkcji byli uczestnicy parady.

Legendarne i zabytkowe pojazdy zaprezentowały się na trasie Popkowice Zadworze - Ostrów - Wilkołaz Drugi - Wilkołaz Trzeci - Ostrów - Pułankowice finał parady odbył się przy ulicy Oboźnej, gdzie fani mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy ulubionym wozie.

V Parada Klasyków to nie tylko gratka dla miłośników motoryzacji, to również charytatywny cel, środki zebrane podczas wydarzenia przekazane zostaną na rehabilitację i powrót do zdrowia pana Marka Machaja.

Atrakcją podsumowująca wydarzenie był autorski występ Michała Milowicza, który wcielił się w postać Elvisa Presleya i zagrał koncert z evergreenami króla rocka.