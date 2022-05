Z rodziną na rowery. Rodzinny rajd wyruszy z Kraśnika

Uczestnicy Familijnego Rajdu Rowerowego wyruszą w sobotę z Kraśnika do Urzędowa; spod bramy stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez las do Sanktuarium św. Otylii i wrócą z powrotem do Kraśnika.

Na rajd można się zapisać, dzwoniąc pod numer telefonu 669 593 360 lub mailowo: biuro@mosir-krasnik.pl. Można będzie zapisać się także w sobotę przed wyruszeniem w drogę cyklistów. Biuro rajdu zacznie działać od godz. 9.30, zaś start został zaplanowany godzinę później.

Jak zapowiadają urzędnicy, „rejestracja pozwoli uczestnikom wziąć udział w losowaniu cennych nagród, m.in. trzech rowerów, aparatu fotograficznego oraz gadżetów i akcesoriów rowerowych”.

– Zachęcam do wzięcia ze sobą wody, czegoś słodkiego oraz koców lub mat, bowiem obok skate parku na MOSiR zostanie zorganizowany piknik i grill – zapowiada burmistrz Wojciech Wilk. – W sierpniu odbędzie się kolejna edycja Familijnego Rajdu Rowerowego zaplanowana z myślą o tych, którzy wolą jazdę trasami szosowymi.

W sobotę powrót rowerzystów z Urzędowa do Kraśnika zaplanowany jest na ok. godz. 13.30.