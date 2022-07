Lubelskie. Audi na myjni. W samochodzie poszukiwani mężczyźni ze "skarbami"

Stanowcze "nie" dla CPK. Kilkaset osób protestowało w Zamościu [zdjęcia]

Pieniądze to nie wszystko. Nie chcemy odszkodowań, chcemy zachować swoje domy – przekonywali uczestnicy piątkowego protestu w Zamościu. Swój sprzeciw wobec planów budowy linii szybkiej kolei prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego wyraziło ok. 500 osób.