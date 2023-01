Rajd przez lubelskie. 6,5 tys. zł. mandatu

– W miejscowości Łopiennik Nadrzeczny na drodze krajowej numer 17 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Toyotą w związku z przekroczeniem przez niego dopuszczalnej prędkości. Mężczyzna pędził 135 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h, ponadto nie zastosował się do zakazu wyprzedzania innych pojazdów – informuje aspirant Jolanta Babicz.

Kolejny policyjny patrol zatrzymał ten sam samochód do kontroli w miejscowości Wólka Kraśniczyńska.

– Tym razem kierowca przekroczył dopuszczalna prędkość o 60 km/h jadąc z prędkością 110 km/h w obszarze zabudowanym. Tym razem otrzymał mandat karny w tak zwanej recydywie, czyli zamiast 1500 złotych musiał zapłacić 3000 złotych – dodaje Babicz.

W sumie, w jeden dzień, wystawiono mu trzy mandaty opiewające w sumie na 6500 złotych. Stracił też prawo jazdy.