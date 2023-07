Co na obiad? Holiszki i łupcie, czyli przysmaki z młodej kapusty

Jest wiele powodów, by jeść młodą kapustę. Zawiera dużo przeciwutleniaczy, które zmniejszają stany zapalne w organizmie i wzmacniają pracę mózgu. Zawarta w kapuście glutamina zmniejsza bóle stawów, sufloran zmniejsza stany zapalne. Ale to jeszcze nie wszystko. Polifenole, zawarte w kapuście zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych poprzez obniżenie poziomu cholesterolu LDL i obniżenie ciśnienia krwi. Lekarze polecają kapustę tym, którzy chcą w zdrowy sposób zrzucić nadmiar kilogramów. No to zaczynamy nasz przegląd dań.

Bigos z młodej kapusty

Składniki: główka młodej kapusty, 2 cebule, pęczek koperku, olej, 2 łyżki mąki, sól, pieprz.

Wykonanie: z kapusty wyciąć głąb, przekroić na 4 ćwiartki, posiekać. Głąb pokroić w drobną kostkę. W dużym garnku przesmażyć na oleju cebulę, wrzucić kapustę, dusić podlewając wodą. Doprawić solą z pieprzem, zaprawić mąką. Pod koniec gotowania dodać posiekany koperek. Podawać młodymi ziemniakami albo z golonką.

Golonka na młodej kapuście

Składniki: (dla 4 osób): 4 golonki z kością, 1 marchewka, 1 pietruszka, 1 duży por, 1 korzeń selera, przypalona cebula, ziele angielskie, listek laurowy, sól, bigos z młodej kapusty według powyższego przepisu.

Wykonanie: 10 łyżek soli rozpuścić w 3 litrach wody, dodać 5-6 listków laurowych i kilka ziaren ziela angielskiego. Włożyć golonki do garnka, obłożyć posiekanymi warzywami, ugnieść, zalać solanką. Golonki mają być całe zanurzone w wodzie. Odstawić w zimne miejsce, na co 2 dni. Następnie wyjąć mięso, wypłukać, przełożyć do rondla, dodać warzywa, listek i ziele. Nie solić! Zalać zimną wodą i gotować jak rosół 2-3 godziny. Ugotowane golonki wyjąć, osuszyć na durszlaku. Podawać na bigosie z młodej kapusty. Kto lubi golonki z chrupiącą skórką, może zapiec je w piekarniku, posmarowawszy wcześniej miodem.

Gołąbki z tartych ziemniaków

Składniki: główka młodej kapusty, 2 kg ziemniaków, 1 cebula, 2 łyżki masła lub smalcu, 1 jajko, 200 g kaszy manny lub kaszy jęczmiennej drobnej, 200 g kaszy manny, 1 łyżka soli, 1 łyżeczka pieprzu.

Wykonanie: sparzyć główkę kapusty, ziemniaki zetrzeć na tarce, wcześniej zaparzyć kaszę. Do starych ziemniaków dodać jajko, cebulę, sól, pieprz i zaparzoną kaszę. Wyrobić ciasto. Przygotowane ciasto zawijać w liście młodej kapusty i układać w garnku. Zalać wrzącą wodą. Gotujemy 1,5 godz. na wolnym ogniu. Gołąbki podawać z sosem grzybowym

Holiszki z cielęciną i kurkami

Składniki: główka kapusty, litr bulionu, szklanka kaszy jaglanej, 2 cebule, 2 marchewki, rodzynki, opakowanie macy, 1 jako, mleko, sól i pieprz. Oraz 50 dag duszonego mostku cielęcego, śmietanowy sos z kurkami.

Wykonanie: kaszę jaglaną ugotować, dodać cebulę przesmażoną na oleju rzepakowym. Doprawić solą, pieprzem i łyżeczką rodzynek. Dodać macę namoczoną w mleku, przesmażoną marchew startą wcześniej na tarce i jajko. Dokładnie wyrobić farsz, nakładać na sparzone liście kapusty, pozawijać zgrabne sakiewki i ułożyć w żaroodpornym naczyniu. Zalać bulionem z dodatkiem łyżeczki rodzynek, soli i pieprzu i wstawić na godzinę do średnio nagrzanego piekarnika. Podawać z mostkiem cielęcym i kurkami w śmietanie.

Kotlety z młodej kapusty

Składniki: 1 młoda kapusta, 20 dag brązowych pieczarek, 2 jajka, 3 łyżki bułki tartej, pęczek koperku.

Wykonanie: młodą kapustę należy oczyścić z uszkodzonych liści, opłukać, przekrajać na 4 części, wyciąć głąb, zalać wrzącą osoloną wodą, zagotować pod przykryciem. Odkryć na chwilę, przykryć, gotować pod przykryciem, aż kapusta będzie miękka. Wyjąć, odcedzić, odcisnąć, zemleć razem z przesmażonymi pieczarkami, wymieszać z jajkiem, tartą bułką i posiekanym koperkiem, doprawić. Z przygotowanej masy formować owalne kotleciki, obtoczyć w bułce i jajku, smażyć z obu stron na jasnozłoty kolor. Podawać polane masłem w towarzystwie młodych ziemniaków.

Łupcie potockie

Składniki: 0,5 kg kaszy gryczanej, 0,5 kg kapusty kiszonej, iście młodej kapusty (obgotowane jak na gołąbki), sól, pieprz, grzyby suszone.

Wykonanie: ugotować kaszę gryczaną z dodatkiem soli i pieprzu w 2 litrach wody. Po ugotowaniu kaszę wymieszać z posiekanymi grzybami i kapustą kiszoną. Całość zawinąć w liście kapusty. Ułożyć łupcie ciasno w garnku. Na spód i wierzch dać liście kapusty. Upiec w piekarniku. Podawać zimne, polane olejem konopnym.

Pierogi z młodą kapustą i koperkiem

Składniki: ciasto: 2 szklanki mąki pszennej, szczypta soli, szklanka wrzącej wody. Na farsz: mała główka świeżej kapusty, 1 cebula, garść posiekanego kopru, sól, świeżo zmielony pieprz do smaku, 2 łyżki oleju. Na omastę: 2 łyżki masła, szczypiorek.

Wykonanie: kapustę pokroić w cienkie paski. Zalać wrzącą wodą, posolić (ok. 1 małej łyżeczki) ugotować do miękkości. Odcedzić i ostudzić. Na patelni rozgrzać oliwę, dodać pociętą w kosteczkę cebulę, zeszklić, dodać odsączoną kapustę. Smażyć 15 minut, dodać świeży koperek doprawić do smaku, odstawić. Mąkę przesiać na stolnicę, dodać szczyptę soli. Wlewać porcjami wrzącą wodę zagniatając ciasto. Cienko rozwałkować, wyciąć szklanką koła, na środku układać farsz i dokładnie skleić. Wrzucać partiami do osolonego wrzątku, po wypłynięciu gotować 2 minuty. Podawać polane masłem i posypane szczypiorkiem.

Placki ziemniaczane z kapustą i grzybami

Składniki: 1/2 kg ziemniaków surowych, ½ kg kapusty białej, ½ kg kapusty kiszonej, 20 dag grzybów leśnych lub pieczarek, 2 jaja, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 1 szklanka mąki pszennej, ½ szklanki mąki ziemniaczanej, 1 l oleju, sól, pieprz

Wykonanie: ziemniaki zetrzeć na tarce, kapustę białą, kapustę kiszoną oraz grzyby obgotować, skręcić przez maszynkę. Cebulę zetrzeć sparzyć wrzątkiem. Składniki razem wymieszać, dodać jajka, mąki i przyprawy. Smażyć na rozgrzanym oleju. Podawać z kwaśną śmietaną i siekaną pietruszką.

Zupa z młodej kapusty

Składniki: główka młodej kapusty, 2 cebule, pół selera, 2 marchewki, 2 pietruszki, pół kg żeberek, 2 suszone grzyby, łyżka koncentratu pomidorowego, 6 jagód jałowca, listek, ziele, sól, pieprz, łyżeczka cukru, 1 łyżka masła, 2 łyżeczki mąki.

Wykonanie: namoczone na noc grzyby zalać szklanką przegotowanej wody, ugotować. Obrane warzywa zalać wodą, dodać żeberka, przyprawy, ugotować. Miękkie warzywa wyjąć z wywaru. Posiekaną kapustę włożyć do rondla, zalać przecedzonym wywarem. Gotować 20 minut. Dodać pokrojone w paseczki grzyby, wywar z grzybów, mięso z żeberek. Pogotować, dodać pokrojone warzywa, koncentrat, sól i cukier na smak. Zaprawić zasmażką z masła i mąki. Podawać z młodymi kartoflami podanym na osobnym półmisku.