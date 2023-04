Justyna Pargieła poleca: Pieczarki nadziewane podagrycznikiem i nasionami konopi

Jak będą wyglądały święta w domu dziewczyny, która od 18 roku życia nie je mięsa? Co znajdzie się na świątecznym stole?

– Czerwony barszcz oraz żur na dobrym zakwasie. Obowiązkowo pesto z młodego podagrycznika, które będzie do wszystkiego. Podam jajka faszerowane „dzikuskami”. Trzeba posiekać żółtko z młodym podagrycznikiem, dodać odrobinę majonezu i gotowe. Do żółtka dodam także posiekaną pokrzywę, listki mniszka lekarskiego oraz czosnaczek, który wypatrzyłam z lasku w Zemborzycach. Zresztą czosnaczek można dodać do żurku, do sałatek, do wiosennego twarożku, który także możemy podać na wielkanocne śniadanie.

Co jest pani wielkanocną specjalnością?

– Pieczarki nadziewane podagrycznikiem i nasionami łuskanymi konopi. Ogonki pieczarek miksuję z zieleniną. Może to być wspomniany podagrycznik, może być zielona pietruszka. Dodaję nasiona (2 łyżki na 8 pieczarek), które kupicie w sklepie zielarskim, doprawiam solą i pieprzem, nakładam do kapeluszy pieczarek i zapiekam. Upiekę także pasztet z boczniaka, do którego dodam trochę kaszy jaglanej. Na słodko będzie mazurek z orzechami kokosowymi i z daktylami.

Jak już jesteśmy przy świątecznym stole. Pościmy, a potem przez dwa dni jemy na potęgę. Czym się ratować?

– Jak najszybciej udać się do sklepu zielarskiego i poprosić o gorzkie zioła. Jest nawet mieszanka która tak się nazywa „Gorzkie zioła”. Popijać w trakcie świąt. A we wtorek po świętach ugotować sobie tylko lekki bulion warzywny i cały dzień na nim funkcjonować. Po prostu pić, nie jeść. Namawiam też do porzucenia na kilka dni internetu, odcięcia się od mediów społecznościowych. W zamian pójść do lasu bez telefonu komórkowego. Otworzyć się na zapachy, otworzyć się na dźwięki, przytulić się do drzewa.