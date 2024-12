Nowy Rok na talerzu. Przepisy na smakowite dania

Ryszard Sieczkarz, założyciel i właściciel słynnej restauracji Rarytas w Piaskach na noworoczne śniadanie serwował lubelski forszmak albo swój słynny strogonow. I od tych dwóch przepisów zaczynamy.

Forszmak po lubelsku

SKŁADNIKI: 20 dag ogórków kiszonych, 20 dag boczku wędzonego, 20 dag kiełbasy podlaskiej, 70 dag schabu wędzonego, 3 dag koncentratu pomidorowego, 3 łyżki gęstej śmietany, łyżka mąki, 1 kostka rosołu drobiowego, łyżka smalcu, łyżka masła, łyżka mąki, sól, biały pieprz.

WYKONANIE : schab , boczek i kiełbasę pokroić w paski. Na rozgrzany smalec wrzucić schab. Podsmażyć, przełożyć do garnka z bulionem. Dodawać kolejno boczek, kiełbasę, cebulę (każde osobno). Doprawić pieprzem, solą, koncentratem pomidorowym. Obrane ogórki pokroić w paski, podsmażyć na maśle, dodać pod koniec gotowania do forszmaku. Po zagotowaniu zagęścić zasmażką z mąki i masła oraz śmietaną.

Taki forszmak podawano w koszyczkach z ciasta, ale z gorącego talerza też podejdzie.

Strogonow

Przepis z książki kucharskiej, którą posługiwał się Ryszard Sieczkarz i jego brat Stanisław Sieczkarz, który prowadził restaurację „Przystań” w Głusku.

SKŁADNIKI: 1,15 kg polędwicy, 2 dkg soli, 6 dkg mąki, 15 dkg tłuszczu mieszanego, 20 dkg cebuli, 1 g pieprzu, 2 g papryki, 20 dkg śmietany, 6 dkg koncentratu pomidorowego. Uwagi Element formowany: 1,088 kg, gotowa potrawa 1,97 kg, w tym mięsa 80 dkg. Porcja: 195 g w tym mięsa: 80 g.

WYKONANIE: polędwicę oczyścić, pokrajać w podłużne słupki. Pokrajane kawałki oprószyć solą, pieprzem i mąką, włożyć na silnie rozgrzany tłuszcz, szybko obrumienić, nie dosmażać do wnętrza. Przygotować sos: do tłuszczu dodać cebulę, pieprz i paprykę, podsmażyć, wymieszać z mąką, lekko obrumienić i zasmażkę rozprowadzić koncentratem pomidorowym i śmietaną. Sos posolić do smaku i wstawić do bemara. Mięso podawać oblane sosem, z ziemniakami frit, kalafiorem, fasolką szparagową, brukselką.

Zupa czosnkowa

SKŁADNIKI:

6 ząbków czosnku, 1 żółtko, litr bulionu, łyżka mąki, łyżka oliwy.

WYKONANIE: z oliwy i mąki sporządzić białą zasmażkę, rozprowadzić bulionem, zagotować i dodać roztarty czosnek. Podgotować, doprawić żółtkiem i pieprzem. Można dodać śmietany. Można podawać z grzankami oraz odrobiną startego parmezanu.

Zupa chrzanowa

SKŁADNIKI: 2 łyżki świeżo startego chrzanu, 5 szklanek bulionu, 1 szklanka śmietany 18-procentowej, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki pszennej, 1 łyżeczka soku z cytryny, ½ łyżeczki cukru, sól.

WYKONANIE: chrzan wyłożyć na gęste sito, sparzyć wrzątkiem i odcedzić. Masło rozgrzać, dodać chrzan i dusić na małym ogniu 2-3 min. Stale mieszając połączyć z bulionem i zagotować. Śmietanę roztrzepać z mąką, rozprowadzić kilkoma łyżkami zupy i wlać do gar nka. Zagotować, przyprawić sokiem z cytryny, cukrem i solą. Podawać z grzankami z pokrojonej w kostkę bułki lub z chleba razowego.

Zupa chrzanowa z pieczonymi ziemniakami

Przepis Kuby Piętowskiego.

SKŁADNIKI: 1 por biała część, 1/3 selera, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 800 ml bulionu warzywnego, sól, pieprz, 1 liść laurowy, 2 ziela angielskie, majeranek, 1 łyżka chrzanu tartego, czubata natka pietruszki, 3 łyżki śmietany 18 % ukwaszonej, 2 ziemniaki, rozmaryn, 3 łyżki oliwy, sól. Na pesto: 7,5 dag natki pietruszki, 1,5 dag parmezanu, 1, 5 dag ziaren słonecznika, szczypta posiekanej papryczki chili, 2 łyżeczki soku z cytryny 1 mały ząbek czosnku (przecisnąć przez praskę) 100 ml oliwy extra virgin, sól morska.

WYKONANIE: ziemniaki wyszorować, nacinać na całej długości cienkie plasterki. Posolić, posypać rozmarynem, polać oliwą. Włożyć na blaszkę i zapiec w piekarniku w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 40 minut. Cebulę i czosnek pokroić, przesmażyć na oleju, dodać pokrojonego pora i dalej przesmażać. Na końcu dodać obrany i starty na tarce seler. Zalać bulionem, dodać liść laurowy, ziele i gotować na wolnym ogniu około 15 minut. Na końcu dodać chrzan tarty i zmiksować blenderem. Do śmietany dodać dwie łyżki zupy, wymieszać i dopiero wlać do zupy. Już nie gotować. Doprawić solą, pieprzem, majerankiem i natką.

Gulaszowa po węgiersku

SKŁADNIKI: 1 kg wołowiny, 1 czerwona papryka, 2 cebule, 3 marchewki, przyprawa do gulaszu, 1 puszka czerwonej fasoli, ziemniaki, sól, pieprz, czerwona słodka i ostra papryka, oliwa.

WYKONANIE: mięso pokroić, oprószyć pieprzem, obsmażyć na oliwie, żeby puściło sos. Przełożyć do garnka, zalać wodą i gotować. Na oliwie podsmażyć pokrojoną cebulę. Dodać do mięsa razem z pokrojoną paprykę i marchewką. Pogotować, dodać przyprawę do gulaszu. Na końcu wrzucić ziemniaki pokrojone w kostkę i odsączoną fasolę i doprawić do smaku ostrą i słodką papryką.

Sznycel ministerski

SKŁADNIKI: 60 dag cielęciny, 20 dag wieprzowiny z kością, 5 dag czerstwej bułki, mleko do moczenia, 2 dag masła, sól, pieprz, jedno jajo. Na panierkę: 4 dag mąki, 1 1/2 jaja, 3 dag tartej bułki, 1 czerstwa kajzerka, 4 dag smalcu do smażenia, 3 dag masła.

WYKONANIE: mięso opłukać, wyluzować z kości, zemleć. Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć, zemleć. Starannie wyrobić ręką, wymieszać z bułką, stopionym masłem i jajem, dodać soli i pieprzu do smaku, masę podzielić na 5 równych części. Rękami zwilżonymi wodą wyrobić kule. Czerstwą kajzerkę pokrajać na cieniutkie, drobne, prostokątne grzaneczki, wymieszać je z przesianą bułką tartą. Mięso zanurzyć w mące, rozmieszanym jaju i tartej bułce z grzankami, wyrobić sznycle grubości 1.5 cm nadając im prostokątny kształt. Rozgrzać smalec na patelni i zrumienić obie powierzchnie sznycla na rumiano, przy odwracaniu sznycla dodać do smażenia masło, zrumienić je razem z mięsem. Podawać z ziemniakami, szpinakiem, marchewką, groszkiem lub jarzynami gotowanymi z masłem.

Zrazy po węgiersku z kluseczkami

SKŁADNIKI: 1 kg wieprzowiny z kostką lub polędwicy, 10 dag paprykowej słoniny, 5 dag cebuli, 20 dag śmietany, 1 łyżka mąki, sól, pieprz, 2 łyżki powideł pomidorowych lub przecieru, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz.

WYKONANIE: mięso opłukać, oczyścić z błon i zbędnego tłuszczu. Pokroić na porcje, zbić tłuczkiem tak, by powstały okrągłe zrazy. Każdą porcję oprószyć solą, mąką i pieprzem, usmażyć na rumiano z obu stron i przełożyć do rondla. Na tłuszczu ze smażenia zrumienić pokrojoną cebulę i paprykę, przełożyć do rondla ze zrazami, podlać wodą i dusić do miękkości. Gdy mięso będzie miękkie, doprawić je ostrą papryką w proszku. Śmietanę rozmieszać z powidłami pomidorowymi lub przecieram, dodać mąkę, wlać do zrazów, dodać roztarty czosnek. Podawać z kładzionymi kluseczkami.

Indyk w sosie Gorgonzola

SKŁADNIKI: 4 filety z piersi z indyka, sól, pieprz. Na sos: 15 dag sera pleśniowego Gorgonzola, masło, pół szklanki śmietanki.

WYKONANIE: filety rozbić, natrzeć pieprzem z solą, usmażyć na grillowej patelni i odłożyć w ciepłe miejsce. Na patelni rozgrzać masło, dodać pokruszony ser i delikatnie podgrzewać do roztopienia. Dodać tyle śmietanki, żeby nieco złagodzić smak sera. Podawać indyka z sosem i makaronem tagliatelle ugotowanym al dente. Na talerzu ozdobić świeżym rozmarynem.

Wieprzowina z chili

SKŁADNIKI: 60 dag karkówki, 2 cebule, 4 ząbki czosnku, 1 świeża lub suszona papryczka chili, olej, sól, pieprz, świeży lub suszony tymianek.

WYKONANIE : mięso umyć, osuszyć, pokroić w kostkę. Chili umyć, usunąć pestki, pokroić. Uważać na oczy! Cebulę i czosnek obrać, posiekać. Na rozgrzanym oleju obsmażyć mięso. Dodać cebulę, czosnek i chili. Doprawić solą z pieprzem. I tymiankiem. Dusić pod przykryciem do miękkości.