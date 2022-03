Ciężko ranny 20-latek i historia o czarnym BMW. To była tylko zmyłka

Posprzątali górki czechowskie, ale worki musieli zapewnić sobie sami. Miasto odbierze śmieci?

Kilkadziesiąt worków zapełnili śmieciami uczestnicy akcji sprzątania górek czechowskich. Liczyli na to, że miasto zapewni im worki, ale urząd odmówił. Teraz liczą na to, że miasto przynajmniej odbierze zebrane odpady. Ratusz deklaruje, że to zrobi