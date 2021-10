Lubelskie: Budują nowoczesne centrum medyczne z myślą o seniorach

Nowy budynek jest w całości dedykowany seniorom. – Na dwóch kondygnacjach i ok. 1500 metrach kwadratowych zaplanowane zostały oddziały dla seniorów. Uruchomiony będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, ośrodek pobytu dziennego i teleopieki. Te ostatnie dwie formy usług powstają z myślą o osobach starszych, samotnych, które są samodzielne, ale będą miały możliwość przebywania w ośrodku w ciągu dnia i korzystania z opieki lekarzy, rehabilitacji czy terapii zajęciowej – mówi Krzysztof Bojarski, dyr. SPZOZ w Łęcznej.

Obiekt powstaje w miejscu dawnego szpitala, w którym leczono pacjentów niemal przez sto lat. Budynek dawnej karczmy został adaptowany na szpital w okresie międzywojennym, później był wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Służył pacjentom do 2009 roku, do czasu powstania szpitala w Łęcznej.

Powstanie obiekt nawiązujący wizualnie, pewnymi elementami, do architektury poprzednika, ale będzie to funkcjonalny i nowoczesny budynek zaprojektowany tak, by spełniał potrzeby osób starszych. Wykonawca zadeklarował zakończenie inwestycji w listopadzie przyszłego roku. Jej koszt to 6,8 mln złotych. SPZOZ w Łęcznej realizuje ją z własnych środków.

– Przypomnę też, że niedługo zakończymy budowę skrzydła w kompleksie szpitalnym, w którym także powstanie zakład opiekuńczo-leczniczy, oddział geriatrii, oddział medycyny paliatywnej i rehabilitacja. Zaoferujemy także szeroki pakiet ambulatoryjnych usług medycznych dla seniorów. Razem te dwie inwestycje stworzą pionierski projekt kompleksowej i specjalistycznej opieki medycznej dedykowanej dla osób starszych – dodaje dyr. Krzysztof Bojarski.

W Jaszczowie od ponad roku działa także Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Ten obiekt powstał na terenie dawnej szpitalnej hydroforni i magazynu. W COM opiekę znalazło 18 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. 10 osób korzysta z opieki dziennej, a 8 osób z całodobowej.