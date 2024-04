Miłość na odległość okazała się oszustwem

Do policjantów zgłosił się 42-letni mężczyzna.

- Z jego relacji wynikało, że około dwóch tygodni temu za pośrednictwem komunikatora Messenger nawiązała z nim kontakt kobieta podająca się za amerykańską żołnierkę. Twierdziła, że jest na misji pokojowej w Syrii - powiedziała asp. szt. Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji.

Podczas prowadzonej korespondencji obiecywała przyjazd do Polski i wspólne życie. Kiedy udało jej się zdobyć jego zaufanie mężczyzny poprosiła o pieniądze potrzebne na opłatę biletu na samolot. 42-latek uwierzył w przedstawioną historię i przelał na wskazane konto 4400 złotych. Następnie poprosiła go o doładowanie telefonu. Wówczas wykupił kartę upominkową Apple Gift Card za kwotę 150 złotych i wysłał jej kod. Kobieta nie odpuszczała i chciała więcej ,,podarunków”. Wykupił kolejne karty tym razem na łączną kwotę 1250 złotych. Dopiero znajomy uzmysłowił poszkodowanemu, że prawdopodobnie padł on ofiarą oszustki i skłonił go do zgłoszenia sprawy organom ścigania.