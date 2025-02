Na komendę policji w Łęcznej zgłosił się 61-letni mieszkaniec powiatu. Z jego relacji wynikało, że znalazł w Internecie ogłoszenie informujące o możliwości inwestowania na giełdzie. Wiarygodności miało dodawać to, że ten sposób zarabiania promował znany polityk. Mężczyzna zachęcony możliwością zysku kliknął w link i podał swoje dane kontaktowe. Po jakimś czasie napisał do niego rzekomy doradca giełdowy.

Warunkiem rozpoczęcia zarabiania miało być wpłacenie 3 tys. zł. 61-latek przelał pieniądze na wskazane konto. Po chwili otrzymał wiadomość od doradcy z informacją że już „zarabia”. W ramach wiarygodności otrzymał na konto 20 dolarów. By móc dalej zarabiać, miał przelać kolejne pieniądze. Tym razem miało być to 2,7 tys. dolarów amerykańskich. Mężczyzna już chciał wykonać przelew, jednak został on zablokowany przez bank ze względu na możliwość oszustwa. 61-latek wtedy postanowił zgłosić sprawę na policję.

To kolejne oszustwo na inwestycje w ciągu kilku dni. Policja ostrzega przed inwestowaniem w internecie.