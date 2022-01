To nie były konfitury ani liście laurowe. W szafie czekała na policjantów niespodzianka

31 A A

(fot. Lubelska Policja)

Szafa nie prowadziła do Narnii, a w słoikach nie było ani konfitur, ani przypraw. 36-latek z gm. Puchaczów (pow. łęczyński) przechowywał w swoim domu marihuanę. Grozi mu za to do 10 lat za kratkami.

