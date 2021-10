W Łęcznej w korkach postoimy aż do czerwca

Wyjazd z centrum Łęcznej, zwłaszcza w okolicach godziny 15 stał się ostatnio poważnym wyzwaniem. Problem rozwiązać ma budowa nowej drogi - największego projektu drogowego realizowany w gminie Łęczna.

- Do końca maja przyszłego roku zostanie wybudowana sieć dróg, które odblokują centrum Łęcznej. Powstanie droga gmina o długości 661 m i szerokości 5,50 m z infrastrukturą towarzyszącą, czyli chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i nowymi skrzyżowaniami – wylicza Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy UM W Łęcznej.

Magistrat zapowiada też budowę blisko 200 miejsc postojowych przy Starostwie Powiatowym oraz na dużym parkingu przed kościołem św. Barbary.

- Nowa droga pobiegnie od ronda na drodze krajowej, na wprost przed kościołem św. Barbary, do ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego i tutaj zakończy się rondem. Od zatłoczonego w tej chwili skrzyżowania przy PROGOBEX-ie będzie można wyjechać w kierunku zachodnim do ulicy Księży Wrześniewskich. W ten sposób zamiast jednego wyjazdu jak obecnie, będą trzy wyjazdy z centrum Łęcznej – wyjaśnia rzecznik.

Budowa została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączny koszt projektu wynosi 5,275 mln złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 1.528.893 zł.

Gmina Łęczna rozpoczęła już starania o pozyskanie środków zewnętrznych na kolejne etapy budowy. Etap drugi i trzeci zakłada przedłużenie drogi do osiedla Bobrowniki i do ulicy Różanej w okolicach Lidla. Dokumentacja aplikacyjna została złożona do programu Polski Ład oraz Rządowego Programu Rozwoju Dróg.