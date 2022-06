Za ile na wakacje z lubelskiego lotniska? Ceny do Turcji, Chorwacji, Bułgarii i Gdańska

Przykład? Tydzień na początku lipca w 3-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniem na tureckiej riwierze to prawie 2700 zł za osobę. To oferta Coral Travel, jednego z dwóch – obok TUI – operatora oferującego pakietowe wakacje w Turcji z lotami ze Świdnika.

Z lubelskiego lotniska możemy polecieć w sumie w trzy typowo wakacyjne kierunki, które gwarantują słoneczną pogodę i bliskość ciepłego morza: to Split w Chorwacji, Burgas w Bułgarii oraz Antalya w Turcji. Kto woli nasze morze, może szybko, bo w zaledwie 1 godz. 15 minut, dolecieć z Lublina do Gdańska dwiema liniami.

Do Burgas latamy z węgierskim przewoźnikiem Wizz Air w piątki i poniedziałki. Przykładowo, wylot 4 i powrót 11 lipca to łączny koszt w obie strony 648 zł za osobę (cena podstawowa, bez zniżek z tytułu programu lojalnościowego, wyłącznie z bagażem podręcznym). Za wylot w piątek 1 lipca i powrót po tygodniu trzeba zapłacić już 778 zł. Ale dwa tygodnie później (wylot 15 lipca) za powrotny bilet zapłacimy tylko 588 zł, a lot w okresie 22-29 lipca będzie nas kosztował 538 zł.

Z węgierskim przewoźnikiem można też polecieć do chorwackiego Splitu. Za niespełna 2-godzinny lot w pierwszym dniu lipca i powrót 8 lipca zapłacimy taką samą kwotę, czyli 538 zł. Poniżej 500 zł nad Adriatyk wybierzemy się pomiędzy 18 a 25 lipca; wówczas za bilet będziemy musieli zapłacić 448 zł za osobę.

Do słonecznej Turcji z Lublina możemy wybrać się ze wspomnianymi touroperatorami. Jeśli ktoś wybierze giganta w branży turystycznej – niemieckie TUI – to za tygodniowy pobyt w 3-gwiazdkowym hotelu Cleopatra Golden Beach w Alanyi, od 2 do 9 lipca, zapłaci 2424 złote za osobę w wersji all inclusive. I jest to oferta last minute.

No dobrze, a może jednak zimniejszy, ale jednak nasz Bałtyk? Do Gdańska zawiozą nas PLL Lot oraz Ryanair. Z naszym narodowym przewoźnikiem na początku lipca (np. 7-13) polecimy już za niecałe 209 złotych, co przy obecnych cenach benzyny (Pb95 po około 8 zł/litr) oraz opłatami na autostradzie A1 (choć można też jechać, ale wciąż z utrudnieniami bezpłatną S7), a także czasie podróży (1 godz. 20 minut lotu) wydaje się być ciekawą alternatywą dla podróży samochodem. Z kolei z irlandzkim przewoźnikiem na początku lipca (4-11) polecimy w podobnej cenie – za 227 złotych za osobę.

Pełna siatka wakacyjnych połączeń do obejrzenia na stronie Portu Lotniczego Lublin.