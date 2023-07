"Doglądaj nas tam na górze". Mieszkańcy gminy Firlej pożegnali swojego wójta

Byli piłkarze i trenerzy Lublinianki apelują o pomoc. „Od ponad roku próbujemy odzyskać nasze pieniądze”

Lublinianka w sezonie 2022/2023 wywalczyła awans do III ligi. Niestety, już wcześniej w klubie pojawiły się poważne problemy finansowe i organizacyjne. Kolejne miesiące? Walka o przetrwanie, przetasowania we władzach i błyskawiczny powrót do IV ligi. Wydawało się, że drużyna powoli wychodzi na prostą, ale byli piłkarze i trenerzy ciągle nie dostali zaległych pieniędzy. Napisali właśnie list otwarty z apelem o pomoc.