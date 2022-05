Lubelskie. Ciężarówka uderzyła w autobus wiozący piłkarzy

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 22.30 na obwodnicy Lubartowa.

Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z ulicą Lipową kierujący samochodem ciężarowym wymusił pierwszeństwo przejazdu i uderzył w przejeżdżający autobus, którym podróżowała drużyna piłkarska. Na szczęście żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej.

Obaj kierujący byli trzeźwi. Sprawca wypadku, kierowca ciężarówki został ukarany przez policję mandatem.

Działania strażaków polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu oraz oświetleniu miejsca zdarzenia.

O wypadku poinformował też klub Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski.