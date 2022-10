Matka musiała uciekać z domu i szukać pomocy u sąsiadów

Do zdarzenia doszło w jednym z domów w gminie Michów. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że pijany 53-latek rozpoczął awanturę i znęca się nad swoja matką.

– Poszkodowaną kobietę mundurowi zastali u sąsiadów. To właśnie tam, w obawie o swoje życie i zdrowie oczekiwała na przyjazd patrolu – relacjonuje sierżant sztabowy Jagoda Stanicka. Dodaje, że matka razem z policjantami wróciła do domu, gdzie przebywał jej syn. – Podczas rozmowy z policjantami, nagle mężczyzna chwycił za nóż i zagroził, że użyje go jeśli będą chcieli go zatrzymać.

Policjanci obezwładnili i zatrzymali agresora, który – jak się okazało – miał ponad 1,5 promila alkoholu. Sąd Rejonowy w Lubartowie aresztował mężczyznę na 3 miesiące.

– Za znęcanie nad matką oraz groźby kierowane do policjanta, a mające zmusić go do zaniechania czynności służbowej grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje Stanicka.