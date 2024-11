115 ton gazów chłodniczych o wartości 21 mln zł. Za to zatrzymano 9 osób

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) z lubelskiej i podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z inspektorami OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) uderzyli w przestępczy proceder wprowadzania do obrotu na terenie Unii gazów chłodniczych.

Działania kontrolne były prowadzone na terenie Polski oraz na przejściach granicznych. Szczegółowo kontrolowano pojazdy na przejściach granicznych, także przy użyciu przenośnych detektorów do badania składu gazów, co pozwoliło na zatrzymanie takich transportów.

Funkcjonariusze SCS przeprowadzili działania na terenie województw:

• lubelskiego • podkarpackiego • małopolskiego • mazowieckiego • świętokrzyskiego

Spełnienie wymogów związanych z legalnym obrotem gazem chłodniczym wiąże się z posiadaniem specjalnych pozwoleń i kontyngentów oraz zapłatą należności w postaci cła i podatku VAT. Zamiast tego, sprowadzany spoza UE gaz, pochodzący z róż-nych transportów, był przeładowywany, mieszany, usuwany spod dozoru celnego po to, aby wprowadzając towar do szarej strefy osiągać także dodatkowy zysk w postaci pomijania podatków dochodowych i innych opłat środowiskowych.

W szarej strefie taki gaz jest minimum dwukrotnie tańszy niż w legalnym obrocie.

W koordynowaną przez OLAF międzynarodową operację KHIONE zaangażowanych było 16 państw członkowskich UE, a także Turcja i Ukraina, które są kluczowe w tranzycie nielegalnych przesyłek gazów chłodniczych do UE.

Trwająca od maja tego roku akcja skupiała się na identyfikacji i monitorowaniu nielegalnych przesyłek gazów chłodniczych, co do których istniało podejrzenie, że trafią na czarny rynek w państwach członkowskich. Operacja obejmowała m.in. inspekcje magazynów i centrów dystrybucji, w których gazy były przechowywane i skąd trafiały do nielegalnego obrotu.

Prowadzona jednocześnie w kilkunastu krajach operacja pozwoliła służbom lepiej poznać metody działania największych grup przestępczych przemycających gaz chłodniczy do UE. Obecnie – w zakresie nieprawidłowości w obrocie gazami – prowadzone są postępowania karne i celne w Polsce, Włoszech, Rumunii, Słowacji, Francji, Czechach.

W ramach kontroli prowadzonych w Polsce zabezpieczono co najmniej 115 ton fluorowanych gazów cieplarnianych, o wartości rynkowej około 21 mln zł. Zatrzymano 9 osób.