Aktywna zima? Warto wybrać się na narty

Poniżej przedstawiamy listę stoków narciarskich w województwie lubelskim i ich ocenę według rankingu Google:

1. Ośrodek Nart-Sport w Rąblowie (ocena 4,5 - 977 opinii)

W sezonie stok czynny jest przez 7 dni w tygodniu od 9 do 21. Posiada 4 trasy zjazdowe, snow park i tak zwaną "oślą łączkę". Jest sztucznie naśnieżany i oświetlany, więc możemy szusować do wieczora. Na miejscu można skorzystać z wypożyczalni sprzętu, serwisu oraz lekcji z instruktorem narciarskim.

2. Stacja Narciarska Kazimierz Dolny (ocena 4,4 - 362 opinie)

Start sezonu już w Mikołajki (6 grudnia). W sezonie czynny będzie 7 dni w tygodniu od 9 do 21. Stok posiada 7 tras o różnym stopniu trudności, najdłuższa mierzy 590 m. Stok jest sztucznie dośnieżany, oświetlony oraz codziennie ratrakowany. Na miejscu można skorzystać z wypożyczalni sprzętu, serwisu oraz lekcji z instruktorem narciarskim.

3. Stok Narciarski w Batorzu (ocena 4,4 - 272 opinie)

Stok przygotowuje się na sezon. Podczas zimy otwarty jest od poniedziałku do piątku od 10 do 21, natomiast w weekendy i święta od 9 do 21. Posiada Trasę zjazdową, oślą łączkę i snow park. Na miejscu możemy skorzystać z wypożyczalni sprzętu, serwisu oraz lekcji z instruktorem.

4. Stok Bobliwo (ocena 4,3- 309 opinii)

Stok znajduje się w powiecie krasnostawskim, niedaleko Izbicy. W sezonie czynny jest w dni powszednie od 10 do 18 w soboty i niedziele do 20. Stok może poszczycić się najdłuższym stokiem narciarskim na Lubelszczyźnie. Stok jest sztucznie dośnieżany i oświetlany. Na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, serwis oraz szkółka narciarska.

5. Narciarski Raj u Rzetelskiego (ocena 4,4 - 2 167 opinii)

Stok znajduje się w Chrzanowie. Rozpoczęli już sezon i można szusować po 11 trasach, ponad 4 km o różnym stopniu zaawansowania. W sezonie czynny jest od 10 do 21 w dni powszednie i od 9 w weekendy. Na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu oraz szkółka narciarska.

6. Stok narciarski Jacnia (ocena 4,6 - 16 opinii)

Połozony w powiecie zamojskim stok przygotowuje się do zimowego sezonu. Stok posiada 3 trasy zjazdowe i 2 nartostrady oraz oślą łączkę. Oprócz tego na stoku można zjeżdżać na pontonach i sankach. Na terenie stoku można skorzystać z wypożyczalni sprzętu, serwisu oraz szkółki narciarskiej.

7. Stacja narciarska Szopowe (ocena 4,4 - 15 opinii)

Stok znajduje się w gminie Józefów, przy trasie na Zamość. Posiada trasy o różnym stopniu trudności i długości. W sezonie czynny jest od godziny 14 do 20 w dni powszednie i od 12 w weekendy. Trasy zjazdowe są dodatkowo naśnieżane i ratrakowane, stok jest oświetlany. Na miejscu możemy skorzystać z wypożyczalni sprzętu.

8. Stok narciarski Parchatka (ocena 4,5 - 471 opinii)

Stok znajduje się w powiecie puławskim. Dopiero przygotowuje się do sezonu zimowego. Narciarze mogą korzystać z trzech tras o długości od 80 do 420 metrów. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia sprzętu, serwis oraz szkółka narciarska.