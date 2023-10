Awaria w elektrowni atomowej oddalonej o 900 km od Lublina. Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało komunikat

O komentarz dotyczący awarii w elektrowni w Krsko poprosiliśmy dr-a hab. Radosława Zaleskiego, prof. UMCS z Katedry Fizyki Materiałowej, zajmującego się fizyką oraz energetykę jądrową, współtwórcy kierunku bezpieczeństwo radiacyjne, który ruszył na lubelskiej uczelni w tym roku.

– To stary typ elektrowni. Doszło w niej do nieszczelności pierwotnego obiegu chłodzenia reaktora. W łazience, gdy nam coś przecieka, to trzeba szybko zakręcić kurek, naprawić i można dalej korzystać, W przypadku elektrowni jądrowej jest to bardziej skomplikowane - mówi dr hab. Radosław Zaleski, prof. UMCS i przypomina, że podobna awaria miała miejsca w 2008 roku. Wówczas w międzynarodowej, ośmiomiostopniowej skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych INES (ang. International Nuclear and Radiological Event Scale) awaria została sklasyfikowana na poziomie 0, jako anomalia, która nie niesie za sobą żadnych skutków. – Reaktor i ten obieg chłodzenia są zamknięte w szczelnej obudowie bezpieczeństwa. Wyciek nie ma szansy wydostać się na zewnątrz – podkreśla profesor Zaleski.