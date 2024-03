Będzie nadzwyczajna sesja Sejmiku. Dlaczego radni PSL i KO chcieli ją zwołać?

W debacie oprócz radnych udział wezmą protestujący rolnicy, wojewoda lubelski oraz służby kontrolujące granice.

Z wnioskiem o powołanie okrągłego stołu i komisji doraźnej, która zajęłaby się kryzysem w rolnictwie wystąpiła radna Bożena Lisowska z Koalicji Obywatelskiej.

- My także jesteśmy członkiem Komitetu Regionu. To ciało doradcze wszystkich władz UE. Nawet pojedynczy obywatel, stowarzyszenie, czy Izba Rolnicza mogą wystąpić tam z propozycją zmian w Zielonym Ładzie. Niestety zostały te tematy na razie zaniechane – mówiła Lisowska, dodając: - Potrzebne są zmiany w prawie. Niekontrolowany napływ zboża technicznego trwa od początku wojny. Poprzedzeni rząd zaniechał zmian legislacyjnych. To nie tylko sprawa rolników i przedsiębiorców, ale również wszystkich mieszkańców, ponieważ nie mamy kontroli nad jakością tego co wpływa.