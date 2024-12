To była pracowita doba dla strażaków z województwa lubelskiego. W związku z silnym wiatrem druhowie PSP i OSP wyjeżdżali z koszar ponad 180 razy. Najwięcej interwencji było w powiecie bialskim, łukowskim oraz lubelskim. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

Strażacy wyjeżdżali głównie do powalonych na drogę drzew, jednak 24 interwencje dotyczyły uszkodzonych dachów, w tym 14 wezwań dotyczyło uszkodzeń na budynkach mieszkalnych.

Jeszcze do godziny 14 we wtorek (17 grudnia) w całym województwie lubelskim obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące silnego wiatru. Prognozowany jest wiatr o prędkości do 50 km/h, a w porywach nawet 80 km/h.