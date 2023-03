Czekając na S12. Kiedy ekspresowo do Radomia?

Ekspresowa dwunastka po ukończeniu będzie liczyła 300 km długości i stanie się jedną z kluczowych dróg wschodniej i centralnej Polski. Połączy nie tylko Lublin z Radomiem, ale także przejście graniczne z Ukrainą, autostradę A1, drogę S8, Piotrów Trybunalski i Łódź. Dobra wiadomość jest taka, że pieniądze na budowę całej S12 zostały zabezpieczone w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

Niestety: tempo powstawania kolejnych odcinków ekspresowej dwunastki nie jest najwyższe. Do dzisiaj ukończono jedynie 87 kilometrów dwujezdniówki z Puław do miejscowości Piaski. Pozostałe fragmenty trasy nie są nawet w budowie. Najbliżej startu jest obwodnica Chełma (13,6 km), która czeka już tylko na zezwolenie. Po otrzymaniu ZRID-u, wykonawca będzie mógł rozpocząć prace. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, może się to stać jeszcze w tym roku.

W tym roku wyłonione mają zostać także firmy, które zajmą się zaprojektowaniem i budową trzech kolejnych odcinków drogi (* Piaski-Dorohucza * Dorohucza-Chełm * Chełm-Dorohusk). Obecnie trwa badanie ofert. Na znacznie mniej zaawansowanym etapie jest 67-kilometrowy odcinek z Puław do Radomia, za którego przygotowanie odpowiadają instytucje ze stolicy. W marcu miną dwa lata od złożenia przez mazowieckie GDDKiA wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej.

– RDOŚ obecnie zapoznaje się ze złożonym przed dwoma laty raportem, do którego przygotowuje swoje uwagi. Nie jesteśmy w stanie wskazać dzisiaj żadnego przewidywalnego terminu wydania decyzji środowiskowej, a bez niej nie możemy wykonać kolejnych kroków. Czekamy – przyznaje Małgorzata Tarnowska, rzecznik warszawskiego oddziału GDDKiA.

Poza brakiem wspomnianej decyzji o środowiskowych uwarunkowań, w planach są jeszcze konsultacje, badania geologiczne, projekt techniczny, wniosek o ZRID i przetarg wyłaniający wykonawcę robót. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, być może ostatniego z tych punktów doczekamy się jeszcze w tej dekadzie. Biorąc pod uwagę aktualne tempo przygotowań, oddania do użytku S12 na zachód od Puław możemy spodziewać się w latach 30-tych.

Według założeń, droga od węzła Puławy-Zachód (dawniej Bronowice) do węzła Radom-Południe będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda. Pozwoli kierowcom minąć m.in. Przyłęk, Zwoleń, Gózd i Skaryszew. Wszyscy oczekujący rozpoczęcia prac, muszę uzbroić się w cierpliwość.