Czekasz na zwrot podatku? Nie daj się na to nabrać

Resort finansów coraz częściej otrzymuje informacje o tym, że podatników otrzymują niepokojące listy. Znajduje się w nich informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zwrot podatku. Dalej instrukcja mówiąca o konieczności zeskanowania załączonego kodu QR, co ma to umożliwić zwrot pieniędzy. Odbiorcy mają na to 24 godziny, a całość przedsięwzięcia ma być bezpieczna. To jednak tylko teoria.

– Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów MF lub KAS – ostrzegają pracownicy resortu.– Otwieranie linków lub załączników a także skanowanie kodów QR zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom. Apelujemy o nieotwieranie linków i załączników oraz nie skanowanie kodów QR z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości.