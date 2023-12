Czy o białym Bożym Narodzeniu możemy zapomnieć? Pogoda na święta

0 A A

W sobotni wieczór na ulicach i chodnikach Lublina było bardzo ślisko. "Szklanka" szczególnie dawała się we znaki kierowcom (fot. BAS)

Obserwując to, co działo się dzisiaj w naszym regionie aż trudno uwierzyć, że w święta na termometrach zobaczymy nawet 10 stopni. Zanim jednak się ociepli jutro czeka nas kolejny dzień z opadami śniegu, chłodem i silnym wiatrem, w porywach nawet do około 80 km/h.

