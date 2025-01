(fot. WITD)

To miała być zwykła rutynowa kontrola. Wyszedł szereg uchybień, którymi można by obdzielić wielu kierowców. Łącznie wystawiono mandaty na kwotę ponad 90 tys. zł. A to może być jeszcze nie koniec.

