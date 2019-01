Gdzie na narty w woj. lubelskim? Te stoki narciarskie działają [ceny, trasy, godziny]

* Nasz przegląd rozpoczynamy od największego ośrodka narciarskiego w regionie, czyli „Narciarskiego Raju” w Chrzanowie w powiecie janowskim. Jego pracownicy meldują, że warunki są bardzo dobre, a grubość pokrywy śnieżnej waha się od 45 do 85 cm. Działa pięć wyciągów i kolej krzesełkowa, którymi można dostać się na 11 tras o długości od 80 do 700 metrów. Ceny – od 1,5 do 5 zł za zjazd, w karnetach od 50 do 60 zł za 2 godziny zabawy, Ośrodek zaprasza od godz. 10:00 do 21:00.

* Pozostając w powiecie janowskim warto zajrzeć do ośrodka Batorz Ski w Batorzu. Tam grubość śniegu wynosi od 30 do 50 cm, działa jeden wyciąg na 500-metrową trasę oraz ośla łączka. Ceny wynoszą od 3 do 3,5 zł za wjazd lub od 35 do 40 zł za dwie godziny. Korzystać z batorskiego stoku można od 9:00 do 21:00 (w piątki i soboty do 22:00).

* Nie opuszczając Roztocza, narciarze mogą skorzystać również z oferty stoku narciarskiego w Jacni w powiecie zamojskim. Warunki są bardzo dobre, pokrywa śnieżna wynosi od 40 do 100 cm. Działa jeden wyciąg, który wynosi narciarzy na 460-metrową trasę, do dyspozycji mniej zaawansowanych jest także ośla łączka. Ceny karnetów czasowych wynoszą od 20 do 70 zł. Jacnia działa od godz. 9:00 do 21:00, w niedzielę do 20:00.

* Lublinianie w tym roku nie skorzystają z ośrodka Globus Ski. Jak poinformowano, jego utrzymanie było zbyt drogie. Mieszkańcy stolicy województwa mogą skorzystać natomiast z innych stoków położonych w niewielkiej odległości. Wybrać mogą się m.in. do miejscowości Szopowe w powiecie biłgorajskim, gdzie od 14:00 do 20:00 można zjeżdżać na 6 trasach o długości od 70 do 300 m. Ceny za 2 godz. wynoszą od 30 do 40 zł.

* Miłośnicy narciarstwa nie mogą pominąć również puławskich ośrodków. Bardzo dobre warunki zjazdowe są m.in. w ośrodku Nartsport w Rąblowie. Grubość śniegu waha się od 60 do 120 cm. Działają 4 wyciągi, a trasy mają od 160 do 420 metrów. Mile widziani są również snowboardziści i saneczkowcy. Cena 2 godzinnego karnetu to 40 lub 50 zł. Stok działa od godz. 9:00 do 22:00.

* Nie opuszczając powiatu puławskiego, warto wybrać się także do Stacji Kazimierz, niedaleko Kazimierza Dolnego. Pokrywa śnieżna na stoku wynosi od 70 do 100 cm, a narciarze mogą korzystać z 5 wyciągów dla tras o długości od 110 do 590 metrów. Ceny to 2,5–3,5 zł za zjazd lub 40–50 zł za 2 godziny zabawy. Ośrodek zaprasza w godz. 9:00–22:00.

* Na trasie w kierunku Puław znajdziemy także ośrodek w Parchatce. Na miejscu działają 3 wyciągi dla 3 tras o długości od 100 do 420 metrów. Ceny to 2–3,5 zł za zjazd lub 35–50 zł za 2 godziny korzystania ze stoku. Ten czynny jest od godz. 10:00 do 22:00 (w weekendy już od godz. 9:00).

* Już od niedzieli na miłośników sportów zimowych będzie czekał przygotowywany obecnie stok w Bobliwie koło Izbicy w powiecie krasnostawskim, który oferuje 650-metrową trasę.

Narciarze w tym sezonie nie skorzystają z nieczynnych do odwołania stoków w Sulowie i Celejowie.