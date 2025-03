Jak znaleźć dywersantów w lesie? Terytorialsi na szkoleniu

Wypadek i pożar samochodu. Po ugaszeniu pojazdu strażacy natrafili na elementy do produkcji materiałów wybuchowych. A z relacji świadków wynikało, że sprawcy wypadku byli uzbrojeni i uciekli do lasu... Co jeszcze było w scenariuszu wspólnych ćwiczeń?

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować