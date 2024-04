Lewica odkryła karty. Lista kandydatów do Europarlamentu

0 A A

Listę Lewicy otworzy Agata Fisz (z lewej). Na dwójce znalazł się poseł Jacek Czerniak, a na trzecim miejscu Agnieszka Marcinkowska-Kozak.

O tym, że Agata Fisz będzie liderem listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego w województwie lubelskim, informowaliśmy już w ubiegłym tygodniu. Znamy też nazwiska wszystkich kandydatów, którzy walczyć będą nie tyle o wyjazd do Brukseli, bo na Lubelszczyźnie to ugrupowanie nie ma szans na mandat, ale o to by zdobyć jak najwięcej głosów i pomóc przekroczyć w kraju próg wyborczy.

