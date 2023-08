LRFR przedłuża przyjmowanie wniosków. "Tani pieniądz” o tydzień dłuższy

- Zainteresowanie ofertą jest ogromne, co pokazuje jak wielkie jest zapotrzebowanie na tani pieniądz - przyznaje Rafał Langiewicz, prezes Lubelskiego Regionalnego Fundusz Rozwoju. - Beneficjenci kontaktują się z nami w różnej formie: telefonicznie, osobiście poprzez nasze placówki, e-wnioski, social media - pytają o zasady finansowania, cele, szczegóły finansowania. Z uwagi na fakt, że jest to produkt inwestycyjny o skomplikowanej strukturze po stronie przed_siębiorców, postanowiliśmy o tydzień wydłużyć nabór - dodaje prezes LRFR.

W ramach pomocy de minimis lubelscy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem. w oddziałach LRFR oraz on-line od 21 lipca. Firmy mogą ubiegać się o pożyczki nawet do wysokości 3 milionów złotych. Przy składaniu wniosków nie obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. A więc kto dostanie wsparcie?

- Ocena pożyczkowa opierać się będzie o dwa kryteria wskazane przez Komisję Europejską. To analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz jakość prawnego zabezpieczenia. Najważniejszym etapem oceny jest innowacyjność i konkurencyjność – dodaje R. Langiewicz i jak zapewnia, że nie będzie to ostatnia w tym roku możliwość otrzymania wsparcia.- Jestem przekonany, że najbliższe miesiące stworzą szanse dla przedsiębiorców na pozyskanie finansowania w formie de minimis jak i na zasadach rynkowych. Do końca roku wartość środków finansowych, którą chcemy przeznaczyć na wsparcie w ramach de minimis to 35 mln zł - kończy szef LRFR.