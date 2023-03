Minister Anna Moskwa o przyszłości kopalni w Bogdance

Tematem numer jeden wśród górników jest propozycja dyrektywy metanowej omawianej w Parlamencie Europejskim. Jej wprowadzenie oznacza zamknięcie kopalni na Śląsku.

– Omawialiśmy przyjęcie nowych założeń polityki suwerenności energetycznej Polski, zgodnych z zawartą umową społeczną (z górnikami, w kontekście wygaszenia wydobycia węgla energetycznego w 2035 roku – red.). Mówiliśmy też o czasowym zwiększeniu wydobycia węgla kamiennego w najbliższych latach oraz modernizacji dużych bloków węglowych (200Mw – red.) w kontekście zwiększających się potrzeb energetycznych na co wskazują nasze analizy – mówi nam Anna Moskwa. – Natomiast dyrektywa metanowa jest niezwykle ważnym wątkiem. Zakładamy, że w kwietniu KE zajmie się tą dyrektywą. Nie znamy ostatecznego kształtu tego dokumentu, ale to co dzisiaj obserwujemy wskazuje, że powróci do pierwotnej wersji, szkodliwej dla polskiego górnictwa. Dlatego apeluję do wszystkich polskich europarlamentarzystów, aby głosowali przeciwko, by zablokować ten dokument.

Według minister Moskwy, Bogdanka jest kluczowa dla polskiej energetyki. – Poprzedni sezon po raz kolejny pokazał, że Bogdanka jest strategiczną spółką, prowadzi strategiczne wydobycie i współpracuje również strategicznie – podkreślała.

Jakie plany ma Bogdanka? – Zwiększenie wydobycia oraz nowe inwestycje są uzależnione od potrzeb, jakie będzie mieć nasze państwo w zakresie produkcji energii. Projekt szybu Ostrów był „zahibernowany”. W ramach nowej strategii firmy, którą – mam nadzieję – przedstawimy do połowy czerwca, prowadzimy analizy nad budową szybu Ostrów – mówi Kasjan Wyligała, prezes LW Bogdanka. Zdradza też, że firma analizuje możliwości wydobycia nowych surowców, choć węgiel jeszcze przez lata będzie głównym źródłem dochodów firmy spod Łęcznej.

W rozmowie ze związkowcami minister Moskwy powróciła sprawa budowy elektrowni w Starej Wsi pod Łęczną. – Pani minister powiadomiła nas, że rząd ponownie zastanawia się nad budową tej siłowni w technologii gazyfikacji węgla. Dwa lata temu ten projekt został odłożony „na półkę”, bo po prostu był nieopłacalny. W dzisiejszych realiach wojny i rezygnacji z gazu ziemnego, węgiel wraca do łask, a tym samym projekt siłowni ponownie poddano pod rozwagę – mówi nam Artur Brzozowski z Związku Zawodowego „Kadra”. – Przypominaliśmy również, żeby wraz z powrotem Bogdanki do Skarbu Państwa, wróciły do firmy tereny w Starej Wsi wraz z przyłączem energetycznym.