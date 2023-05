Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych przejeżdżają przez Lubelszczyznę (wyjątkowe zdjęcia)

Uczestnicy imprezy dotarli do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie na rynku miasteczka został zorganizowany konkurs elegancji.

Każdy z 34 zabytkowych samochodów wyglądał jakby właśnie wyjechał z salonu. By uzyskać wysokie oceny jury musiał być maksymalnie oryginalny (wymóg co najmniej 70 procent oryginalnych części - red.). Estetycznego wrażenia dopełniały kreacje kierowcy i pilota, które musiały współgrać z "rocznikiem" auta. Wśród prezentowanych samochodów znalazły się Mercedesy, Porsche, Citroen, Corvette, MG, Seat i wiele innych wyprodukowanych przed końcem 1989 roku.

Aplauz widowni wywołał kultowy De Lorean znany z hollywoodzkiego hitu pt „Powrót do przyszłości”. Kiedy drzwi uniosły się ku górze, a publiczność zobaczyła kierowcę wystylizowanego na dr Emmeta Browna, smartfony i aparaty poszły w ruch.

Cały show tym pięknym maszynom skradł jednak niepozorny biały Polonez, który zaparkował na uboczu i nie brał udziału w konkursie. A to za sprawą pasażera. Był nim popularny lubelski aktor Jerzy Rogalski, którego pamiętamy z serialu „ 07 zgłoś się”, gdzie jako porucznik Waldemar Jaszczuk jeździł takim właśnie autem. Co chwila podchodzili do niego ludzie prosząc o wspólne zdjęcie.