Odszedł wielki pasjonat sportu, przyjaciel piłki ręcznej

Zygmunt Dobrzyński był niezwykle zasłużonym działaczem i trenerem dla rozwoju piłki ręcznej w województwie lubelskim. W latach 1972-92 pełnił funkcję wiceprezesa Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w Lublinie, a w latach 1992 - 2005 prezesa. Był także wiceprezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce w latach 1999-2001.

Dobrzyński ukończył katowicką Akademię Wychowania Fizycznego. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego, zajmując się jednocześnie szkoleniem szczypiornistów w lubelskim MKS. Od 1968 roku przez 13 lat prowadził zespół Lublinianki, trzykrotnie będącą z drużyną blisko awansu do ekstraklasy, później, m.in. w sezonie 1988/89 był trenerem Korony Kielce (dzisiejszej Industrii). W drugiej połowie lat osiemdziesiątych został wiceprezesem do spraw szkolenia Wojewódzkiej Federacji Sportu w Lublinie i funkcję tę sprawował do chwili rozwiązania tej organizacji w 2004 roku.

W 1996 roku Zygmunt Dobrzyński został odznaczony Diamentową Odznaką Związku Piki Ręcznej w Polsce, cztery lata później Medalem Związku Piłki Ręcznej w Polsce i „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. W 2005 roku został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków LZPR w 2018 roku Panu Zygmuntowi Dobrzyńskiemu został nadany tytuł Prezesa Honorowego Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej.

Zmarł 25 grudnia.