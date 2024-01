Pijawki, papuga i koralowiec. Udaremniony przemyt

Pracownicy Izby Celno-Skarbowej mają pełne ręce roboty. Ostatnio na teren Polski próbowano wwieźć okazy chronione przez konwencję CITES.

Funkcjonariusze z oddziału w Hrebenne udaremnili przemyt żywej papugi, rafy koralowej, muszli i tabletek z ekstraktem z konika morskiego.

– W trakcie kontroli wjeżdżającego do Polski autokaru trafili na żywego ptaka. Jedna z podróżnych przewoziła papugę. Jak się okazało ten gatunek należy do chronionych. Kobieta nie przedstawiła wymaganych dokumentów zezwalających na przywóz ptaka w związku z czym funkcjonariusze zajęli papugę i przekazali ją do zamojskiego ZOO – informuje rzecznik KAS Michał Deruś.