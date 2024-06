Lubelskie: Szczegółowa prognoza pogody na weekend

Prognoza 21-23 czerwca 2024

Weekend nad obszarem Lubelszczyzny będzie ciepły, ale z możliwością wystąpienia gwałtownych burz oraz przelotnych opadów deszczu. W okresie tym wystąpią najdłuższe dni oraz największy kąt padania promieni słonecznych (w Lublinie to ok. 62,5°) w roku, a 21-22 czerwca pełnia księżyca.

Piątek – 21 czerwca 2024

Lubelszczyzna będzie znajdowała się pod wpływem obszaru podwyższonego ciśnienia z centrum nad Mołdową i Morzem Czarnym. W związku z tym możemy się spodziewać napływu ciepłych mas powietrznych z południowego - wschodu i z południa.

W najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać temperatury: na południu Lubelszczyzny do 28°C, a na północy tylko 23-25°C. W nocy temperatura minimalna będzie wynosiła od 14 do 18°C.

Rano zachmurzenie małe, od południa wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, po południu i w nocy rozpogodzenia.

Wiatr słaby z kierunku południowo - wschodniego i południowego.

Sobota - 22 czerwca 2024

W nocy z piątku na sobotę znajdziemy się pod wpływem wyżu z centrum nad Środkową Ukrainą oraz niżu z centrum nad Południową Szwecją i Bałtykiem. Rano i w godzinach przedpołudniowych będzie się to wiązało z wystąpieniem spotkania się dwóch mas powietrznych (tzw. linii zbieżności): ciepłej i wilgotnej napływającej z południowego - wschodu oraz chłodnej z zachodu. Na styku tych mas będą występowały burze oraz intensywne opady deszczu z możliwością wystąpienia gradu.

W dzień temperatura maksymalna osiągnie od 22°C na północy Lubelszczyzny do 28°C na południu. W nocy i w godzinach porannych temperatura minimalna będzie wynosiła od 11 do 14°C.

Rano zachmurzenie duże lub całkowite, na północy oraz w centrum Lubelszczyzny intensywne opady oraz burze, na pozostałym obszarze deszcz o mniejszej intensywności. W godzinach okołopołudniowych zachmurzenie małe. Wieczór i noc bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem.

Wiatr umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty, z sektora południowego.

Niedziela - 23 czerwca 2024

Po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego Lubelszczyzna pozostanie w odziaływaniu cyrkulacji zachodniej, napływało będzie chłodne i wilgotne powietrze.

Temperatura maksymalna może wynieść tylko 20-24°C, natomiast temperatura minimalna 12-15°C.

Od godzin porannych do południowych na całym obszarze, bezchmurnie lub zachmurzenie umiarkowane. Wieczorem i w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe.

Wiatr słaby z kierunku zachodniego.