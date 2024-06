„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, a punktowo do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h” - ostrzegają synoptycy z IMGW. Lokalnie może też padać grad.

Burzowo może być dzisiaj w całym regionie. W tym tygodniu będzie też chłodniej. Deszcze mogą nam towarzyszyć aż do piątku.