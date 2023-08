Rok szkolny 2023/24 już tuż-tuż. Zacznie się później niż zwykle

Popił i się topił. Policjanci go uratowali i „wsadzili do więzienia”

Po alkoholu przychodzą do głowy różne pomysły. Pewnego 23-latka wzięło np. na nocne pływanie w Jeziorze Białym. Ale zaczął się topić. Na brzeg wyciągnęli go policjanci i wtedy odkryli, że to człowiek poszukiwany listem gończym.