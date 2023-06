Żegnaj szkoło! Witajcie wakacje!

Świadectwa dostaje w piątek 336948 uczniów uczęszczających do 2392 szkół województwa lubelskiego. Wśród nich znajduje się 10519 cudzoziemców, z czego większość (8626) to obywatele ogarniętej wojną Ukrainy. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych (175654), w tym 4969 cudzoziemców ( w tym 4443 to uczniowie z Ukrainy).

Tylko w Lublinie na koniec roku szkolnego 2022/2023 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto uczyło się 25 075 uczniów. Wśród nich jest 4 tys. ósmoklasistów, kończących ten etap edukacji. Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 11 528 uczniów (w tym 2 525 w ostatnich klasach, czyli kończących szkołę), do techników 7 259 (w tym 2 551 uczniów w ostatnich klasach, czyli kończących szkołę ), a do szkół branżowych I stopnia 866 osób, w tym 206 w ostatnich klasach.